РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: есть жертвы и раненый

Обстрел Одесской области

После полуночи в Украине объявили тревогу. В Воздушных силах предупреждалли про угрозу атак российских дронов-камикадзе. Позже в Одессе сообщали о взрывах.

Уже утром в Воздушных силах рассказали, что оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами, в том числе ракетой "Искандер-М". ПВО удалось сбить 14 из 20 дронов.

В частности захватчики обстреляли припортовую инфраструктуру Одесской области. Три ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БПЛА, как отметили в Воздушных силах, не достигли своих целей.

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