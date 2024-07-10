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РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: есть жертвы и раненый

Фото: РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области 10 июля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 10 июля атаковали портовую инфраструктуру Одессской области. Есть погибшие, ранен мотрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, Одесскую облпрокуратуру.

"Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами. Целью агрессора была портовая инфраструктура Одесского района. К сожалению, два человека, охранник и водитель грузовика, погибли", - рассказал Кипер.

Как уточнили в Одесской облпрокуратуре, в результате атаки погиб 50-летний водитель грузового автомобиля и 37-летний работник порта.

Кроме того, по данным главы ОВА, еще один мужчина, вахтовый матрос, получил ранения. В настоящее время пострадавший получает всю необходимую помощь в больнице.

Последствия атаки

Повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости.

Кроме того, как добавили в прокуратуре, повреждено и гражданское морское судно (под флагом Камеруна). Последствия устраняются.

Обстрел Одесской области

После полуночи в Украине объявили тревогу. В Воздушных силах предупреждалли про угрозу атак российских дронов-камикадзе. Позже в Одессе сообщали о взрывах.

Уже утром в Воздушных силах рассказали, что оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами, в том числе ракетой "Искандер-М". ПВО удалось сбить 14 из 20 дронов.

В частности захватчики обстреляли припортовую инфраструктуру Одесской области. Три ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БПЛА, как отметили в Воздушных силах, не достигли своих целей.

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