РФ атакувала Полтаву: загинула людина, є постраждалі

Ввечері 17 жовтня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Полтаву. Цього разу ворог застосував ударні дрони.
Про це заявив глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Перші вибухи у місті пролунали близько 21:30. На цьому тлі очільник ОВА закликав цивільних не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.
Вже через пів години Дяківнич повідомив, що відбулося влучання російського дрона у районі приватних житлових будинків.
"На місці вже працюють усі оперативні служби. Інформація уточнюється", - написав він.
Трохи пізніше глава ОВА заявив, що відомо про щонайменше одну жертву російської атаки на Полтаву.
"Станом на зараз, відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він о 22:18.
За словами Дяківнича, ще двоє цивільних дістали поранення.
Згідно з останніми даними, ворог пошкодив у місті 4 приватні будинки.
"Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в безпечних місцях!", - закликав глава ОВА.
Нагадаємо, минулої ночі Росія завдала одного з найбільших ударів по українській енергетиці.
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