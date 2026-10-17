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РФ атакувала Полтаву: загинула людина, є постраждалі

22:46 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Ворог ударив по житловому сектору міста (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Ввечері 17 жовтня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Полтаву. Цього разу ворог застосував ударні дрони.

Про це заявив глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Перші вибухи у місті пролунали близько 21:30. На цьому тлі очільник ОВА закликав цивільних не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.

Вже через пів години Дяківнич повідомив, що відбулося влучання російського дрона у районі приватних житлових будинків.

"На місці вже працюють усі оперативні служби. Інформація уточнюється", - написав він.

Трохи пізніше глава ОВА заявив, що відомо про щонайменше одну жертву російської атаки на Полтаву.

"Станом на зараз, відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він о 22:18.

За словами Дяківнича, ще двоє цивільних дістали поранення.

Згідно з останніми даними, ворог пошкодив у місті 4 приватні будинки.

"Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в безпечних місцях!", - закликав глава ОВА.

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ПолтаваВійна Росії проти УкраїниАтака дронів