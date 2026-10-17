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РФ атаковала Полтаву: погиб человек, есть пострадавшие

22:46 17.10.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Враг ударил по жилому сектору города (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Вечером 17 октября российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Полтаву. В этот раз враг применил ударные дроны.

Об этом заявил глава Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Первые взрывы в городе прогремели около 21:30. На этом фоне глава ОВА призвал гражданских не покидать укрытие до отбоя воздушной тревоги.

Уже через пол часа Дьяковнич сообщил, что произошло попадание российского дрона в районе частных жилых домов.

"На месте уже работают все оперативные службы. Информация уточняется", - написал он.

Чуть позже глава ОВА заявил, что известно о по меньшей мере одной жертве российской атаки на Полтаву.

"По состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке. Мои соболезнования родным и близким", - написал он в 22:18.

По словам Дяковнича, еще двое гражданских получили ранения.

Согласно последним данным, враг повредил в городе 4 частных дома.

"Ликвидация последствий продолжается. Информация уточняется. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах!" - призвал глава ОВА.

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