РФ атакувала Полтаву, а низка міністрів подали у відставку: новини за 3 вересня

Російські війська ударили по Полтаві двома балістичними ракетами. Під удар потрапив навчальний заклад та житлова забудова. А низка міністрів написали заяви на звільнення.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 3 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.
За інформацією "Енергоатому", через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб. Наразі станція зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі
В разі пошкодження другої лінії може виникнути аварійна ситуація.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та його експомічника.
Їм інкримінують фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України. Крім цього народному обранцю також інкриміновано державну зраду. Депутату може загрожувати 15 років позбавлення волі.
За словами президента України Володимира Зеленського, Україна буде тримати під контролем частину Курської області, оскільки це є невід'ємною частиною "переможного плану" щодо припинення війни.
"На даний момент вона (частина Курської області - ред.) нам потрібна", - сказав він.
Вранці, 3 вересня, російські війська ударили по Полтаві двома балістичними ракетами. Під удар потрапив навчальний заклад та житлова забудова. Понад 50 осіб загинуло, кількість постраждалих наближується до 300.
Сьогодні низка міністрів написали свої заяви на звільнення. До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що в українському уряду плануються кадрові перестановки - змінять понад 50% складу Кабінету міністрів. Зокрема, завтра, 4 вересня, буде "день звільнень".
Сьогодні джерела РБК-Україна в уряді повідомили, що цього тижня очікуються численні кадрові перестановки у Кабінеті міністрів. Ротації можливі й в Офісі президента.
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