РФ атакувала Полтаву, а низка міністрів подали у відставку: новини за 3 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Росія обстріляла Дніпро та Запоріжжя. Внаслідок атак у двох містах є загиблі та поранені.

У Твері росіяни заявили про атаку нібито українських дронів. Під ударом міг бути аеродром "Мігалово".

ЗАЕС в зоні підвищеного ризику. Через обстріли РФ пошкоджено лінію електроживлення

За інформацією "Енергоатому", через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб. Наразі станція зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі

В разі пошкодження другої лінії може виникнути аварійна ситуація.

Нардеп Шуфрич та його експомічник постануть перед судом

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та його експомічника.

Їм інкримінують фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України. Крім цього народному обранцю також інкриміновано державну зраду. Депутату може загрожувати 15 років позбавлення волі.

Зеленський: плануємо утримувати захоплену територію в РФ, доки не змусимо Путіна до переговорів

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна буде тримати під контролем частину Курської області, оскільки це є невід'ємною частиною "переможного плану" щодо припинення війни.

"На даний момент вона (частина Курської області - ред.) нам потрібна", - сказав він.

Удар балістикою по Полтаві з десятками жертв: всі подробиці трагедії

Вранці, 3 вересня, російські війська ударили по Полтаві двома балістичними ракетами. Під удар потрапив навчальний заклад та житлова забудова. Понад 50 осіб загинуло, кількість постраждалих наближується до 300.

Кадрові зміни в Уряді

Сьогодні низка міністрів написали свої заяви на звільнення. До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.

міністра юстиції України Малюськи Д.Л.

міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що в українському уряду плануються кадрові перестановки - змінять понад 50% складу Кабінету міністрів. Зокрема, завтра, 4 вересня, буде "день звільнень".

Сьогодні джерела РБК-Україна в уряді повідомили, що цього тижня очікуються численні кадрові перестановки у Кабінеті міністрів. Ротації можливі й в Офісі президента.

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