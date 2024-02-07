РФ атакувала Полтавську область, вибухи було чути в Миргородському районі

Російська армія сьогодні, 7 лютого, атакувала Полтавську область. Звуки вибухів було чути в одному з районів регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна та Повітряні сили України.
За його словами, звук вибуху чули в Миргородському районі.
"За попередньою інформацією обійшлося без жертв і руйнувань", - йдеться в заяві.
Раніше Повітряні сили України повідомляли про ракету в Сумській області, яка летіла в бік Полтавської. А потім вона летіла у напрямку Миргорода.
Сьогодні зранку окупанти випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила загалом 44 ворожі цілі, включаючи 15 дронів, які росіяни випустили ще з вечора.
На тлі ракетної атаки Польща підіймала у небо авіацію, а речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракети маневрували у західних областях України, зокрема і до польського кордону.
У Києві зранку лунали вибухи, місто атакували ракети. У Голосіївському районі спалахнула багатоповерхівка, а на лівому березі були пошкоджені електромережі. Наразі світло у столиці вже відновили.
Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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