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РФ атакувала Полтавську область, вибухи було чути в Миргородському районі

Полтавська область, Середа 07 лютого 2024 18:15
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РФ атакувала Полтавську область, вибухи було чути в Миргородському районі Архівне фото: РФ атакувала Полтавську область (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 7 лютого, атакувала Полтавську область. Звуки вибухів було чути в одному з районів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна та Повітряні сили України.

За його словами, звук вибуху чули в Миргородському районі.

"За попередньою інформацією обійшлося без жертв і руйнувань", - йдеться в заяві.

Раніше Повітряні сили України повідомляли про ракету в Сумській області, яка летіла в бік Полтавської. А потім вона летіла у напрямку Миргорода.

Масований обстріл України 7 лютого

Сьогодні зранку окупанти випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила загалом 44 ворожі цілі, включаючи 15 дронів, які росіяни випустили ще з вечора.

На тлі ракетної атаки Польща підіймала у небо авіацію, а речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракети маневрували у західних областях України, зокрема і до польського кордону.

У Києві зранку лунали вибухи, місто атакували ракети. У Голосіївському районі спалахнула багатоповерхівка, а на лівому березі були пошкоджені електромережі. Наразі світло у столиці вже відновили.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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