РФ атаковала Полтавскую область, взрывы были слышны в Миргородском районе

Российская армия сегодня, 7 февраля, атаковала Полтавскую область. Звуки взрывов были слышны в одном из районов региона.

По его словам, звук взрыва слышали в Миргородском районе.

"По предварительной информации обошлось без жертв и разрушений", - говорится в заявлении.

Ранее Воздушные силы Украины сообщали о ракете в Сумской области, которая летела в сторону Полтавской. А потом она летела в направлении Миргорода.

Массированный обстрел Украины 7 февраля

Сегодня утром оккупанты выпустили ракеты по Украине из стратегической авиации. Наша противовоздушная оборона сбила в общей сложности 44 вражеских цели, включая 15 дронов, которые россияне выпустили еще с вечера.

На фоне ракетной атаки Польша поднимала в небо авиацию, а спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ракеты маневрировали в западных областях Украины, в том числе и к польской границе.

В Киеве с утра звучали взрывы, город атаковали ракеты. В Голосеевском районе вспыхнула многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети. Свет в столице уже восстановили.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.