РФ атакувала Кременчук ракетами і дронами: під ударом енергетика

У Кременчуцькій громаді під удар РФ потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.

Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС.

У Чутівській громаді через падіння уламків дронів пошкоджені житлові будинки та автівки.

За даними Полтавської ОВА, обійшлося без постраждалих.

Фото: РФ масовано атакувала Кременчук (t.me/dsns_telegram)