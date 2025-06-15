РФ атаковала Полтавскую область ракетами и дронами: под ударом энергетика

Россияне в ночь на 15 июня массированно атаковали Полтавскую область ракетами и дронами. ПВО сбила большинство целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута в Telegram.
В Кременчугской громаде под удар РФ попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также были повреждены частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.
В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС.
В Чутовской громаде из-за падения обломков дронов повреждены жилые дома и автомобили.
По данным Полтавской ОВА, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 15 июня в Полтавской области раздавались взрывы. Председатель Полтавской ОВА сообщал о работе сил противовоздушной обороны.
Воздушные силы ВСУ ночью предупреждали о движении ракет в направлении Полтавской области. Также регион атаковали ударные дроны врага.
Также отметим, что РФ атаковала город Кременчуг в Полтавской области в ночь на 6 июня. В результате атаки дронов произошел пожар в заведении общественного питания, повреждены соседние здания.
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