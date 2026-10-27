РФ атакувала Південний міст у Києві: з'явилися перші фото наслідків

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня Росія двічі атакувала Київ балістичними ракетами . Одна з них влучила в Південний міст, також було пошкоджено наземну інфраструктуру метро. Крім того, у Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю.

Через наслідки атаки рух зеленою лінією метро обмежили ділянкою між станціями "Сирець" і "Видубичі", а автобуси №22 і №91 спрямували через Дарницький міст.