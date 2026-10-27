РФ атаковала Южный мост в Киеве: появились первые фото последствий

Напомним, в ночь на 27 октября Россия дважды атаковала Киев баллистическими ракетами . Одна из них попала в Южный мост, также была повреждена наземная инфраструктура метро. Кроме того, в Подольском районе ракета попала в административное здание.

Из-за последствий атаки движение по зеленой линии метро ограничили участком между станциями "Сырец" и "Выдубичи", а автобусы №22 и №91 направили через Дарницкий мост.