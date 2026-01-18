РФ атаковала юг Одесской области дронами: произошел пожар на энергообъекте (фото)
Накануне в Одессе звучала воздушная тревога, однако угрозы непосредственно для города не было. В то же время ночью войска РФ атаковали юг Одесской области ударными дронами, там повреждена энергетика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городскую и областную военные администрации.
Атака дронов на юг области: пожар на объекте энергетики
В Одесской областной военной администрации сообщили, что ночью враг снова атаковал юг региона ударными беспилотниками.
В результате попаданий:
- возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры,
- повреждено производственное здание и имущество предприятия.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, на месте продолжают работать профильные службы.
Ситуация в Одессе
Как сообщили в Одесской городской военной администрации, в целом ночь в городе прошла спокойно.
Вместе с тем энергетики ДТЭК "Одесские электросети" проводят неотложные ремонтные работы. В связи с этим сегодня с 10:00 до 16:00 будет отсутствовать электроснабжение в жилом массиве Лузановка и в части Пересыпского района.
Из-за обесточивания насосных станций в этот период:
- не будет водоснабжения,
- возможны перебои с отоплением.
Жителей призвали заранее сделать запас воды.
Напомним, по данным Воздушных сил, этой ночью Россия атаковала Украину 201 ударным дроном с разных направлений. По состоянию на 08:00 силам ПВО удалось сбить 167 вражеских беспилотников.