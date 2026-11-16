РФ атакувала підприємства у двох областях України, є постраждалі

“Ворог атакував підприємство харчової промисловості у Дніпрі. Там зайнялася пожежа”, - повідомив Ганжа.

Інформацію про постраждалих у Дніпрі наразі з’ясовують. У мережі пишуть, що під удар міг потрапити завод "Олейна".

На Одещині теж не без наслідків.“Ворог завдав серію ударів по об’єктам цивільної інфраструктури області. На цю хвилину відомо про двох постраждалих”, - повідомив Кіпер.

За його даними, під удар потрапили підприємства агрологістики та пакувальної промисловості.

“На місцях працюють всі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються”, - додав голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, Росія готує новий масований удар, про це попередив речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

За його словами, відомості про підготовку надходять уже кілька днів. Серед можливих цілей залишаються енергетика та критична інфраструктура.