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РФ атаковала предприятия в двух областях Украины, есть пострадавшие

12:13 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Одесщину и Днепропетровщину атаковали дроны (Getty Images)

Россия атаковала предприятия сразу в двух областях. В Днепре вспыхнул пожар на пищевом предприятии, а в Одесской области под удар попали агрологистика и упаковка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

"Враг атаковал предприятие пищевой промышленности в Днепре. Там загорелся пожар", - сообщил Ганжа.

Информацию о пострадавших в Днепре выясняют. В сети пишут, что под удар мог попасть завод "Олейна".

На Одесщине тоже не без последствий. "Враг нанес серию ударов по объектам гражданской инфраструктуры области. На данный момент известно о двух пострадавших", - сообщил Кипер.

По его данным, под удар попали предприятия агрологистики и упаковочной промышленности.

"На местах работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются", - добавил глава Одесской ОВА.

Напомним, Россия готовит новый массированный удар, об этом предупредил спикер Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

По его словам, сведения о подготовке поступают уже несколько дней. Среди возможных целей остается энергетика и критическая инфраструктура.

Также утром 16 ноября россияне снова атаковали энергетические объекты ДТЭК в Одесской области.

Без света осталось 52,2 тысячи семей, а на производственной площадке компании повреждено здание.

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