РФ атакувала Одесу та район дронами: є пошкодження через падіння уламків та поранений

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 13 вересня знову атакували Україну. Зокрема, близько 3:00, в Одесі пролунав вибух. Він стався в той момент, коли в регіоні було оголошено тривогу через загрозу російських "Шахедів".

Крім того, російські війська намагалися атакувати Миколаїв у ніч проти 13 вересня. У місті сталася пожежа. Вогонь виник на території підприємства, куди впали уламки російських безпілотників.

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