РФ атаковала Одессу и район дронами: есть повреждения из-за падения обломков и раненый

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 13 сентября снова атаковали Украину. В частности, около 3:00, в Одессе прогремел взрыв. Он произошел в тот момент, когда в регионе была объявлена тревога из-за угрозы российских "Шахедов".

Кроме того, российские войска пытались атаковать Николаев в ночь на 13 сентября. В городе произошел пожар. Огонь возник на территории предприятия, куда упали обломки российских беспилотников.

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