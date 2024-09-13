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РФ атаковала Одессу и район дронами: есть повреждения из-за падения обломков и раненый

Фото: из-за атаки дронов по Одессе и району 13 сентября пострадал мужчина (иллюстрация/t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 13 сентября атаковали Одессу и район дронами. Один человек пострадал, есть повреждения из-за падения обломков БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг выпустил "Шахеды" из временно оккупированного Крыма. В течение почти часа продолжалась напряженная боевая работа сил ПВО", - рассказал он.

По данным главы ОВА, пострадал один человек.

"У 74-летнего мужчины резаная рана руки. Помощь медики оказали на месте", - отметил Кипер.

Кроме того, в результате падения обломков в Одессе и районе, по предварительной информации, повреждены четыре гаража, остекление в 20 частных жилых домах, 4 легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам.

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 13 сентября снова атаковали Украину. В частности, около 3:00, в Одессе прогремел взрыв. Он произошел в тот момент, когда в регионе была объявлена тревога из-за угрозы российских "Шахедов".

Кроме того, российские войска пытались атаковать Николаев в ночь на 13 сентября. В городе произошел пожар. Огонь возник на территории предприятия, куда упали обломки российских беспилотников.

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