Чергова атака РФ дронами: під Одесою палають житлові будинки

Атаки РФ по Одеській області

Нагадаємо, сьогодні вранці в ДТЕК повідомили, що Росія знову вдарила по енергетичному об'єкту в Одеській області. Там уточнили, що це п'ята атака на енергетику регіону за останні два тижні.

Також пізніше місцеве видання "Думская" писало, що після нічної атаки росіян, населений пункт Південне залишився без світла. Згідно з прогнозами, на відновлення енергопостачання знадобиться 4-5 днів.

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