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Чергова атака РФ дронами: під Одесою палають житлові будинки

Четвер 06 березня 2025 23:23
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Чергова атака РФ дронами: під Одесою палають житлові будинки Фото: над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 6 березня, росіяни здійснили масовану атаку дронами на Одеську область. У передмісті обласного центру палають декілька будинків, також є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одеської області. У передмісті Одеси палають три житлових приватних будинки, також є пошкодження енергетичної інфраструктури", - написав він.

Кіпер додав, що над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Атаки РФ по Одеській області

Нагадаємо, сьогодні вранці в ДТЕК повідомили, що Росія знову вдарила по енергетичному об'єкту в Одеській області. Там уточнили, що це п'ята атака на енергетику регіону за останні два тижні.

Також пізніше місцеве видання "Думская" писало, що після нічної атаки росіян, населений пункт Південне залишився без світла. Згідно з прогнозами, на відновлення енергопостачання знадобиться 4-5 днів.

Translated with DeepL.com (free version)

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