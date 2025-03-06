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Очередная атака РФ дронами: под Одессой горят жилые дома

Четверг 06 марта 2025 23:23
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Очередная атака РФ дронами: под Одессой горят жилые дома Фото: над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 6 марта, россияне совершили массированную атаку дронами на Одесскую область. В пригороде областного центра горят несколько домов, также есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг снова прибегнул к очередной массированной дроновой атаке Одесской области. В пригороде Одессы горят три жилых частных дома, также есть повреждения энергетической инфраструктуры", - написал он.

Кипер добавил, что над ликвидацией работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Обновлено в 23:41

В ГСЧС показали последствия атаки РФ под Одессой, где возникли пожары в трех частных жилых домах, а также повреждена критику инфраструктуру.

Там сообщили, что для ликвидации последствий террора от ГСЧС привлечено 8 единиц техники и более 30 спасателей.

Атаки РФ по Одесской области

Напомним, сегодня утром в ДТЭК сообщили, что Россия вновь ударила по энергетическому объекту в Одесской области. Там уточнили, что это пятая атака на энергетику региона за последние две недели.

Также позже местное издание "Думская" писало, что после ночной атаки россиян, населенный пункт Южное осталось без света. Согласно прогнозам, на восстановление энергоснабжения потребуется 4-5 дней.

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