Очередная атака РФ дронами: под Одессой горят жилые дома

Поздно вечером, 6 марта, россияне совершили массированную атаку дронами на Одесскую область. В пригороде областного центра горят несколько домов, также есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг снова прибегнул к очередной массированной дроновой атаке Одесской области. В пригороде Одессы горят три жилых частных дома, также есть повреждения энергетической инфраструктуры", - написал он.

Кипер добавил, что над ликвидацией работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Обновлено в 23:41

В ГСЧС показали последствия атаки РФ под Одессой, где возникли пожары в трех частных жилых домах, а также повреждена критику инфраструктуру.

Там сообщили, что для ликвидации последствий террора от ГСЧС привлечено 8 единиц техники и более 30 спасателей.