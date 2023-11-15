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РФ атакувала Одеську область вночі, військові вважають це "чітким сигналом": про що йдеться

Одеса, Середа 15 листопада 2023 12:17
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РФ атакувала Одеську область вночі, військові вважають це "чітким сигналом": про що йдеться Фото: РФ атакувала Одеську область 15 листопада ракетою Х-31П (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на середу, 15 листопада, російські війська атакували ракетою Одеську область. В ОК "Південь" назвали цей обстріл "чітким сигналом" для українців, який, на щастя, виявився невдалим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"По Одеській області одразу після довготривалої повітряної тривоги, пов’язаної із польотом носія "Кинджалів" Міг-31К, ворог спрямував протирадіолокаційну Х-31П", - розповіли військові.

За їх данними, ракета влучила в поле.

Чіткий сигнал

В ОК "Південь" зазначають, що ця атака є це чітким сигналом для українців - обов'язково дотримуватися заходів безпеки під час тривог.

"Ворог випробовує нас на міцність, витримку і стійкість. Імовірно проміряє напрямки майбутніх атак", - кажуть військові.

Нагадаємо, в ряді областей України було оголошено повітряну тривогу сьогодні вночі, 15 листопада. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ракет, у тому числі балістичного озброєння.

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