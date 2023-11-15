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РФ атаковала Одесскую область ночью, военные считают это "четким сигналом": о чем речь

Одесса, Среда 15 ноября 2023 12:17
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РФ атаковала Одесскую область ночью, военные считают это "четким сигналом": о чем речь Фото: РФ атаковала Одесскую область 15 ноября ракетой Х-31П (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на среду, 15 ноября, российские войска атаковали ракетой Одесскую область. В ОК "Юг" назвали этот обстрел "четким сигналом" для украинцев, который, к счастью, оказался неудачным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"По Одесской области сразу после длительной воздушной тревоги, связанной с полетом носителя "Кинжалов" Миг-31К, враг направил противорадиолокационную Х-31П", - рассказали военные.

По их данным, ракета попала в поле.

Четкий сигнал

В ОК "Юг" отмечают, что эта атака является четким сигналом для украинцев - обязательно соблюдать меры безопасности во время тревог.

"Враг испытывает нас на прочность, выдержку и стойкость. Вероятно, промеряет направления будущих атак", - говорят военные.

Напомним, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога сегодня ночью, 15 ноября. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения ракет, в том числе баллистического вооружения.

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