РФ атакувала Одеську область баллістикою, є постраждалий

"Ворог продовжує точкові ракетні удари. Пообіді вдарив балістикою по Одеській області. На даний час відомого про одного постраждалого.

Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили військові, окупанти знов цілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

"Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна", - розповіли про наслідки атаки РФ у Силах оборони.

Вибухи в Одесі

Нещодавно в Одесі пролунав вибух. Повідомлялось про загрозу балістичного озброєння. У Силах оборони півдня України уточнювали, що загроза є від загарбників з тимчасово окупованого Криму.

При цьому, у Повітряних силах зазначали, що російські окупанти будуть посилювати обстріли України. Деяких ракет у ворога залишилося у достатній кількості, інші з конвеєра використовуються для атак.

У свою чергу, коментуючи недавнє знищення російського Ту-22 глава ГУР Кирило Буданов відзначав, що росіяни ще мають такі літаки, але від успішних дій Сил оборони Одесі буде трохи легше. Саме ракети Х-22, які запускають Ту-22М3, завдали місту найбільше руйнувань.