Засідка тривала тиждень. Буданов розкрив деталі знищення Ту-22М3

Українські захисники тиждень вичікували, доки російський бомбардувальник Ту-22М3 вийде на потрібний рубіж, щоб його знищити.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі ВВС Україна заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Тиждень була, скажімо так, сам "засідка". Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж", - розповів Буданов, коментуючи знищення Ту-22М3.

За його словами, літак збили на відстані 308 кілометрів. Для цього наші захисники використали ті прийоми та засоби, які задіяли під час знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Начальник ГУР нагадав, що росіяни ще мають такі літаки, але від успішних дій Сил оборони Одесі буде трохи легше. Саме ракети Х-22, які запускають Ту-22М3, завдали місту найбільше руйнувань.

Як зазначив Буданов, раніше сили протиповітряної оборони не могли перехопити радянську потужну та швидкісну ракету Х-22. Її точність була "не такою і великою", оскільки це стара розробка.

"Більшість цивільних будівель знищили саме ці ракети", - уточнив начальник ГУР.

Він також розповів, що тепер росіянам доведеться знайти нові рубежі пуску Х-22 і для запуску ракет по Одесі вони зможуть застосовувати лише наземні комплекси, а також ракети з дальньої авіації та моря.