РФ атакувала Одеську область авіаційними та балістичними ракетами: що збила ППО

Удар по Одеському району

Сьогодні росіяни кілька разів обстрілювали Одеський район. Спочатку очільник області Олег Кіпер повідомляв про пожежу після "прильоту" і п'ятьох поранених.

Пізніше Кіпер написав, що через обстріл РФ загинула одна людина, а поранених стало вже вісім осіб.

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