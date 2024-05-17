Обстріл Одеського району: одна людина загинула, кількість поранених зросла (відео)

Через удар армії окупантів по Одеському району, який стався сьогодні вдень, загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Одеської ОВА Олега Кіпера і Головне управління ДСНС України в Одеській області.

"На жаль, унаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина", - написав чиновник.

За його словами, кількість поранених збільшилася до восьми осіб. П'ятеро з них у стані середнього ступеня тяжкості перебувають у лікарні, іншим - допомогу було надано на місці.

Кіпер додав, що всі відповідні служби працюють, а правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Деталі від ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Внаслідок влучання у складське приміщення спалахнула пожежа на площі 8000 м2.

Рятувальники пояснили, що було залучено 16 одиниць пожежної техніки та 58 рятувальників.

Фото: Робота рятувальників (facebook.com/DSNSODE)

Під час роботи вогнеборців неодноразово лунала повітряна тривога, через що особовому складу доводилося відходити на безпечну відстань. Робота з ліквідації наслідків триває