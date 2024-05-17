РФ атаковала Одесскую область авиационными и баллистическими ракетами: что сбила ПВО

Удар по Одесскому району

Сегодня россияне несколько раз обстреливали Одесский район. Сначала глава области Олег Кипер сообщал о пожаре после "прилета" и пятерых раненых.

Позже Кипер написал, что из-за обстрела РФ погиб один человек, а раненых стало уже восемь человек.

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