ua en ru
Пт, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ атакувала Одеську область авіаційними та балістичними ракетами: що збила ППО

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 22:16
UA EN RU
РФ атакувала Одеську область авіаційними та балістичними ракетами: що збила ППО Архівне фото: РФ атакувала Одеську область авіаційними та балістичними ракетами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 17 травня, використали шість ракет для ударів по території Одеської області. Половину вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що протягом дня 17 травня 2024 року російські окупанти атакували Одеську область трьома балістичними ракетами (імовірно "Іскандер-М") і трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

При цьому ППО вдалося знищити 3 керовані авіаційні ракети Х-59 в Одеській області.

Що ще збили військові

Повітряні сили повідомили, що також їм вдалося знищити 2 розвідувальних дрони ZALA, ударний "Ланцет" і 1 дрон невстановленого типу в Херсонській області.

Окрім цього в Кіровоградській області також знищено дрон невстановленого типу.

Удар по Одеському району

Сьогодні росіяни кілька разів обстрілювали Одеський район. Спочатку очільник області Олег Кіпер повідомляв про пожежу після "прильоту" і п'ятьох поранених.

Пізніше Кіпер написав, що через обстріл РФ загинула одна людина, а поранених стало вже вісім осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Одеса Херсонська область ППО Кіровоградська область Війна в Україні
NEWS
Консульські послуги будуть надаватися чоловікам по-новому: що потрібно знати
Консульські послуги будуть надаватися чоловікам по-новому: що потрібно знати
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію