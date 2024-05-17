РФ атакувала Одеську область авіаційними та балістичними ракетами: що збила ППО

Російські війська сьогодні, 17 травня, використали шість ракет для ударів по території Одеської області. Половину вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ .

Окрім цього в Кіровоградській області також знищено дрон невстановленого типу.

Повітряні сили повідомили, що також їм вдалося знищити 2 розвідувальних дрони ZALA, ударний "Ланцет" і 1 дрон невстановленого типу в Херсонській області.

При цьому ППО вдалося знищити 3 керовані авіаційні ракети Х-59 в Одеській області.

Зазначається, що протягом дня 17 травня 2024 року російські окупанти атакували Одеську область трьома балістичними ракетами (імовірно "Іскандер-М") і трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

Удар по Одеському району

Сьогодні росіяни кілька разів обстрілювали Одеський район. Спочатку очільник області Олег Кіпер повідомляв про пожежу після "прильоту" і п'ятьох поранених.

Пізніше Кіпер написав, що через обстріл РФ загинула одна людина, а поранених стало вже вісім осіб.

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