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РФ атаковала Одесскую область авиационными и баллистическими ракетами: что сбила ПВО

Украина, Пятница 17 мая 2024 22:16
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РФ атаковала Одесскую область авиационными и баллистическими ракетами: что сбила ПВО Архивное фото: РФ атаковала Одесскую область авиационными и баллистическими ракетами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 17 мая, использовали шесть ракет для ударов по территории Одесской области. Половину удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в течение дня 17 мая 2024 года российские оккупанты атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами (предположительно "Искандер-М") и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.

При этом ПВО удалось уничтожить 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области.

Что еще сбили военные

Воздушные силы сообщили, что также им удалось уничтожить 2 разведывательных дрона ZALA, ударный "Ланцет" и 1 дрон неустановленного типа в Херсонской области.

Кроме этого в Кировоградской области также уничтожен дрон неустановленного типа.

Удар по Одесскому району

Сегодня россияне несколько раз обстреливали Одесский район. Сначала глава области Олег Кипер сообщал о пожаре после "прилета" и пятерых раненых.

Позже Кипер написал, что из-за обстрела РФ погиб один человек, а раненых стало уже восемь человек.

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