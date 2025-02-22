ua en ru
Нд, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ атакувала Одеський район дронами: загорівся будинок, є постраждалі

Субота 22 лютого 2025 23:48
UA EN RU
РФ атакувала Одеський район дронами: загорівся будинок, є постраждалі Фото: служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 22 лютого, російські окупанти атакували Одеський район дронами. Після атаки було зафіксовано пожежі, відомо про щонайменше трьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок удару сталося загорання приватного будинку. Постраждало три людини", - йдеться у повідомленні о 23:18.

Кіпер додав, що над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, що цієї ночі від ворожої атаки постраждав також Кривий Ріг. Росіяни завдали по місту ракетного удару, ймовірно, балістикою. Внаслідок цього відомо про пошкодження інфраструктурного об'єкта, пожежу, двох постраждалих та загиблого чоловіка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні
NEWS
Дрони СБУ знеструмили та зупинили нафтоперекачувальну станцію на Кубані, - джерела
Дрони СБУ знеструмили та зупинили нафтоперекачувальну станцію на Кубані, - джерела
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні