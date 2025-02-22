РФ атакувала Одеський район дронами: загорівся будинок, є постраждалі

Пізно ввечері, 22 лютого, російські окупанти атакували Одеський район дронами. Після атаки було зафіксовано пожежі, відомо про щонайменше трьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

Нагадаємо, що цієї ночі від ворожої атаки постраждав також Кривий Ріг. Росіяни завдали по місту ракетного удару, ймовірно, балістикою. Внаслідок цього відомо про пошкодження інфраструктурного об'єкта, пожежу, двох постраждалих та загиблого чоловіка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.