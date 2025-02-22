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РФ атаковала Одесский район дронами: загорелся дом, есть пострадавшие

Суббота 22 февраля 2025 23:48
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РФ атаковала Одесский район дронами: загорелся дом, есть пострадавшие Фото: службы уже работают над ликвидацией последствий атаки (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 22 февраля, российские оккупанты атаковали Одесский район дронами. После атаки были зафиксированы пожары, известно о по меньшей мере трех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками. В результате удара произошло возгорание частного дома. Пострадало три человека", - говорится в сообщении в 23:18.

Кипер добавил, что над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы.

Напомним, что этой ночью от вражеской атаки пострадал также Кривой Рог. Россияне нанесли по городу ракетный удар, вероятно, баллистикой. Вследствие этого известно о повреждении инфраструктурного объекта, пожаре, двух пострадавших и погибшем мужчине.

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