РФ атаковала Одесский район дронами: загорелся дом, есть пострадавшие

Поздно вечером, 22 февраля, российские оккупанты атаковали Одесский район дронами. После атаки были зафиксированы пожары, известно о по меньшей мере трех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

Кипер добавил, что над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы.

"Враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками. В результате удара произошло возгорание частного дома. Пострадало три человека", - говорится в сообщении в 23:18.

Напомним, что этой ночью от вражеской атаки пострадал также Кривой Рог. Россияне нанесли по городу ракетный удар, вероятно, баллистикой. Вследствие этого известно о повреждении инфраструктурного объекта, пожаре, двух пострадавших и погибшем мужчине.

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