UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури в Кропивницькому

07:39 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: ситуацію контролюють спеціальні служби (Getty Images)

Росія здійснила чергову атаку на Кропивницький, ціллю став об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури міста. Ситуація наразі перебуває на контролі відповідних служб.

Райкович вкотре закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, лише напередодні, 16 вересня, Росія вже вдарила по центру Кропивницького - тоді постраждали четверо людей. Трьом з них надавали допомогу в медичних закладах, одна жінка від госпіталізації відмовилась.

Тієї ж ночі у Києві було пошкоджено будинки та склади, постраждали десятеро людей, серед них 10-річна дівчинка.

А в Одесі зруйновано будинок після нічної атаки - там постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КропивницькийВійна Росії проти України