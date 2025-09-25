РФ атакувала Ніжин дронами: 14 прильотів за пів години, немає світла та води

Як розповів міський голова Ніжина Олександр Кодола, з 7:20 до 7:45 зафіксовано 14 прильотів безпілотників.

Він уточнив, що частина дронів не здетонувала, однак є влучання в об'єкт критичної інфраструктури за межами міста, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих наразі немає. Через атаку близько 30 тисяч абонентів залишилися без світла.

"Всі служби виїдуть на місце після настання нормальної ситуації, бо вже були прикрі випадки, коли ворог повторно б'є. Цивільна інфраструктура працює на генераторах", - повідомив мер.

Через відсутність електропостачання у Ніжині виникли проблеми й з водопостачанням.

У водоканалі проінформували, що подача води здійснюватиметься від генераторів за графіком: вранці з 9:00 до 11:00 та ввечері з 18:00 до 20:00. Мешканців міста закликали робити запаси води.