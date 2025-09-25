РФ атаковала Нежин дронами: 14 прилетов за полчаса, нет света и воды

Как рассказал городской голова Нежина Александр Кодола, с 7:20 до 7:45 зафиксировано 14 прилетов беспилотников.

Он уточнил, что часть дронов не сдетонировала, однако есть попадание в объект критической инфраструктуры за пределами города, в результате чего возник пожар. Пострадавших пока нет. Из-за атаки около 30 тысяч абонентов остались без света.

"Все службы выедут на место после наступления нормальной ситуации, потому что уже были досадные случаи, когда враг повторно бьет. Гражданская инфраструктура работает на генераторах", - сообщил мэр.

Из-за отсутствия электроснабжения в Нежине возникли проблемы и с водоснабжением.

В водоканале проинформировали, что подача воды будет осуществляться от генераторов по графику: утром с 9:00 до 11:00 и вечером с 18:00 до 20:00. Жителей города призвали делать запасы воды.