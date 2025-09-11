РФ атакувала навчальний заклад в Сумах: в місті пожежа та руйнування

В ніч на 11 вересня росіяни атакували дронами місто Суми. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, наразі в місті пожежа та руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова і канал виконуючого обов'язки міського голови Артем Кобзара.
За словами Григорова, ворожої атаки зазнав Зарічний район міста Суми.
"Основний удар прийшовся не на житловий сектор. Попередньо без постраждалих. На місці влучання - пожежа. Є руйнування та пошкодження. Наслідки атаки зʼясовуються", - пише він.
Водночас Кобзар уточнив, що у місті було чути два вибухи. Обидва вибухи - це були влучання безпілотників по одному з навчальних закладів міста.
"Станом на зараз інформації про загиблих чи поранених немає.
На місці працюють усі відповідні служби", - додав він.
В Сумській ОВА підтвердили, що внаслідок атаки дронів пошкоджено будівлі навчального закладу та транспорт установи.
"Також, попередньо, у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби", - інформує він.
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Суми та Сумську область, застосовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.
Наприклад, вдень 11 серпня ворог завдав удару дроном по центру Сум. В результаті атаки було пошкоджено будівлю Сумської обласної державної (військової) адміністрації, а також виникло загоряння.
Крім того, 4 вересня в Сумах і частині Сумського району зникло світло через удар РФ по критичній інфраструктурі.