РФ атакувала навчальний заклад в Сумах: в місті пожежа та руйнування

За словами Григорова, ворожої атаки зазнав Зарічний район міста Суми.

"Основний удар прийшовся не на житловий сектор. Попередньо без постраждалих. На місці влучання - пожежа. Є руйнування та пошкодження. Наслідки атаки зʼясовуються", - пише він.

Водночас Кобзар уточнив, що у місті було чути два вибухи. Обидва вибухи - це були влучання безпілотників по одному з навчальних закладів міста.

"Станом на зараз інформації про загиблих чи поранених немає.

На місці працюють усі відповідні служби", - додав він.

Оновлено о 02:40

В Сумській ОВА підтвердили, що внаслідок атаки дронів пошкоджено будівлі навчального закладу та транспорт установи.

"Також, попередньо, у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби", - інформує він.