РФ атакувала населені пункти Донецької області: є поранені, серед них дитина
Російська армія сьогодні, 10 жовтня, обстріляла населені пункти в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак постраждало троє людей, серед них дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Удар по Бахмутському району
Російська армія обстріляла село Неліпівка Бахмутського району, ймовірно, з артилерії.
Від вибуху, перебуваючи на подвір'ї власного домоволодіння, отримав перелом руки 59-річний місцевий житель.
Унаслідок обстрілів РФ постраждала дитина
Окупанти також атакували Красногорівку та Катеринівку. Там дістали множинні осколкові поранення 16-річна дівчина та жінка 75 років.
Наразі розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених Збройними силами РФ.
Ситуація в Донецькій області
Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.
Нещодавно росіяни завдали удару ракетою "Іскандер" по Костянтинівці Донецької області. Серед поранених є дитина.
Вчора росіяни з артилерії обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, є поранені.
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