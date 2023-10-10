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РФ атакувала населені пункти Донецької області: є поранені, серед них дитина

Донецька область, Вівторок 10 жовтня 2023 20:15
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РФ атакувала населені пункти Донецької області: є поранені, серед них дитина Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 10 жовтня, обстріляла населені пункти в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак постраждало троє людей, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Удар по Бахмутському району

Російська армія обстріляла село Неліпівка Бахмутського району, ймовірно, з артилерії.

Від вибуху, перебуваючи на подвір'ї власного домоволодіння, отримав перелом руки 59-річний місцевий житель.

Унаслідок обстрілів РФ постраждала дитина

Окупанти також атакували Красногорівку та Катеринівку. Там дістали множинні осколкові поранення 16-річна дівчина та жінка 75 років.

Наразі розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених Збройними силами РФ.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Нещодавно росіяни завдали удару ракетою "Іскандер" по Костянтинівці Донецької області. Серед поранених є дитина.

Вчора росіяни з артилерії обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, є поранені.

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