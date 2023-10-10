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РФ атаковала населенные пункты Донецкой области: есть раненые, среди них ребенок

Донецкая область, Вторник 10 октября 2023 20:15
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РФ атаковала населенные пункты Донецкой области: есть раненые, среди них ребенок Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 10 октября, обстреляла населенные пункты в Донецкой области. В результате вражеских атак пострадали три человека, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Удар по Бахмутскому району

Российская армия обстреляла село Нелиповка Бахмутского района, вероятно, из артиллерии.

От взрыва, находясь во дворе собственного домовладения, получил перелом руки 59-летний местный житель.

В результате обстрелов РФ пострадал ребенок

Оккупанты также атаковали Красногоровку и Катериновку. Там получили множественные осколочные ранения 16-летняя девушка и женщина 75 лет.

Сейчас начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных Вооруженными силами РФ.

Ситуация в Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Недавно россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по Константиновке Донецкой области. Среди раненых есть ребенок.

Вчера россияне по артиллерии обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, есть раненые.

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Российская Федерация Донецкая область Бахмут Красногоровка Война в Украине
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