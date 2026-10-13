РФ атакувала Львівську область: горять будинки та пошкоджені авто

Зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, у Львівській області після п'ятої ранку над регіоном були зафіксовані реактивні дрони.

На тлі атаки у Львові було чути вибухи, а мер Андрій Садовий писав у соцмережах про роботу ППО. Пізніше він повідомив, що сталося влучання в житловий будинок у селі Муроване (це сусідня зі Львовом громада).

У свою чергу глава ОВА Максим Козицький уточнив, що, попередньо, збитий безпілотник впав на житловий будинок, однак інформації про постраждалих не було.

"Горять два будинки. Пошкоджені три автомобілі... На місці працюють всі служби", - резюмував він.