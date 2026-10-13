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У Харкові через удари РФ зруйновано під'їзд, горів банк та постраждали 11 людей (фото)

01:42 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Едуард Ткач
У Харкові через удари РФ зруйновано під'їзд, горів банк та постраждали 11 людей (фото) Фото: пошкоджений будинок у Харкові (t.me/dsns_telegram)
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Російські окупанти у понеділок ввечері, 12 жовтня, масовано атакували Харків "Бандеролями". Ворог спрямував свої удари по житловим кварталам, внаслідок чого зафіксовані пошкодження і наразі відомо вже про понад десяток постраждалих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та канал ДСНС України.

За словами Синєгубова, попередньо, ворог застосував для ударів 10 ракет типу "Бандероль". Під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура міста. Наслідки зафіксовані у двох районах, зокрема:

  • у Холодногірському районі сталося влучання у 4-поверховий житловий будинок, де зруйновано цілий під’їзд. Також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків;
  • водночас у Шевченківському районі росіяни поцілили у житлову 5-поверхівку. Тут горіло приміщення банку на першому поверсі будинку і 6 автомобілів, а також пошкоджено скління вікон трьох багатоквартирних будинків.

За останніми даними, кількість постраждалих у Харкові зросла до 11 осіб, ще трьох вдалося врятувати. Відомо, що серед постраждалих 19-річний хлопець, який зазнав сильних опіків, а також рятувальник, який постраждав під час ліквідації наслідків ворожого удару. Наразі обидва госпіталізовані.

У Харкові через удари РФ зруйновано під'їзд, горів банк та постраждали 11 людей (фото)У Харкові через удари РФ зруйновано під'їзд, горів банк та постраждали 11 людей (фото)У Харкові через удари РФ зруйновано під'їзд, горів банк та постраждали 11 людей (фото)У Харкові через удари РФ зруйновано під'їзд, горів банк та постраждали 11 людей (фото)У Харкові через удари РФ зруйновано під'їзд, горів банк та постраждали 11 людей (фото)У Харкові через удари РФ зруйновано під'їзд, горів банк та постраждали 11 людей (фото)У Харкові через удари РФ зруйновано під'їзд, горів банк та постраждали 11 людей (фото)

Також у ДСНС додали, що за іншими адресами також зафіксовано руйнування та пожежі.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що вранці 12 жовтня росіяни також атакували Харків. Тоді російський дрон влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого в одному з під'їздів було зруйновано три поверхи та постраждали люди.

Також ми писали, що 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Однак президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що через кілька годин після цього оголошення Росія атакувала ТЕЦ-5 у Харкові.

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