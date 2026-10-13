РФ атаковала Львовскую область: горят дома и повреждены авто

Заметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, во Львовской области после пяти утра над регионом были зафиксированы реактивные дроны.

На фоне атаки во Львове были слышны взрывы, а мер Андрей Садовый писал в соцсетях о работе ПВО. Позже он сообщил, что произошло попадание в жилой дом в селе Мурованое (это соседняя со Львовом община).

В свою очередь глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что предварительно сбитый беспилотник упал на жилой дом, однако информации о пострадавших не было.

"Горят два дома. Повреждены три автомобиля... На месте работают все службы", - резюмировал он.