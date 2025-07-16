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РФ атакувала Кривий Ріг балістикою та 28 "Шахедами": поранено 17-річного хлопця

Ілюстративне фото: РФ масовано атакувала Кривий Ріг (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни в ніч на 16 липня атакували Кривий Ріг балістикою та дронами. Внаслідок обстрілу серйозно поранений 17-річний хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram.

"Такого ще не було. Балістична ракета і 28 "Шахедів" одночасно. Зруйновано промислове підприємство", - зазначив Вілкул.

Травмований 17-річний хлопець у тяжкому стані, він отримав поранення у черевну порожнину. Лікарі борються за його життя.

"Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація", - додав голова Ради оборони міста.

Обстріл України

Увечері 15 липня Росія випустила безпілотники по Україні з кількох напрямків.

Росіяни атакували Харків, де троє людей отримали поранення. Лише за чверть години у місті пролунало 17 вибухів.

У Кривому Розі спершу влучила ракета, а потім місто зазнало масованого нальоту "Шахедами". У місті масштабні відключення світла, можливі перебої з водою.

Також під ударом ворога були Одеська область та Вінниця. Детальніше - у матеріалі РБК‑Україна.

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