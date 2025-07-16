РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень

Россияне в ночь на 16 июля атаковали Кривой Рог баллистикой и дронами. В результате обстрела серьезно ранен 17-летний парень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.
"Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 "Шахедов" одновременно. Разрушено промышленное предприятие", - отметил Вилкул.
Травмированный 17-летний парень в тяжелом состоянии, он получил ранение в брюшную полость. Врачи борются за его жизнь.
"Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень быстро не будет. Несколько пожаров. Идет локализация", - добавил глава Совета обороны города.
Вечером 15 июля Россия выпустила беспилотники по Украине с нескольких направлений.
Россияне атаковали Харьков, где три человека получили ранения. Только за четверть часа в городе прогремело 17 взрывов.
В Кривом Роге сначала попала ракета, а затем город подвергся массированному налету "Шахедами". В городе масштабные отключения света, возможны перебои с водой.
Также под ударом врага были Одесская область и Винница. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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