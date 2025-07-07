РФ атакувала Краматорськ: під ударом цивільна інфраструктура, є постраждалі

Обстріли Краматорська

Краматорськ регулярно потрапляє під ворожі удари. Місто розташоване поблизу лінії фронту на Донеччині й неодноразово було мішенню для російських обстрілів, зокрема із застосуванням ракет і дронів.

Цивільна інфраструктура в регіоні часто стає ціллю, що порушує міжнародне гуманітарне право.

Ввечері суботи, 21 червня, російські війська завдали серії авіаударів по Краматорську.

Тоді начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив про сім ворожих ударів, які прийшлися на промислові об’єкти та житлові квартали Краматорська.

Один із боєприпасів влучив у багатоповерхівку. Станом на ніч 22 червня було відомо про одного постраждалого.

У прокуратурі уточнили, що місто зазнало авіаударів. Один із снарядів частково зруйнував чотириповерховий житловий будинок.

За даними було відомо, що чотири людини загинули, ще чотири отримали поранення.

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