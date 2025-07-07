РФ атаковала Краматорск: под ударом гражданская инфраструктура, есть пострадавшие

Обстрелы Краматорска

Краматорск регулярно попадает под вражеские удары. Город расположен вблизи линии фронта в Донецкой области и неоднократно был мишенью для российских обстрелов, в том числе с применением ракет и дронов.

Гражданская инфраструктура в регионе часто становится целью, что нарушает международное гуманитарное право.

Вечером субботы, 21 июня, российские войска нанесли серию авиаударов по Краматорску.

Тогда начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил о семи вражеских ударах, которые пришлись на промышленные объекты и жилые кварталы Краматорска.

Один из боеприпасов попал в многоэтажку. По состоянию на ночь 22 июня было известно об одном пострадавшем.

В прокуратуре уточнили, что город подвергся авиаударам. Один из снарядов частично разрушил четырехэтажный жилой дом.

По данным было известно, что четыре человека погибли, еще четыре получили ранения.

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