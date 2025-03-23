РФ атакувала Краматорськ авіабомбами: десятки будинків пошкоджено, є поранений

Атака на Україну

Нагадаємо, що нічному звіті ДСНС рятувальники зазначили райони, де сталися пожежі. На той момент стало відомо, що в столиці загинуло двоє людей, а сім осіб отримали поранення.

Згодом у Києві кількість жертв нічної російської атаки дронами зросла до трьох, серед загиблих - 5-річна дитина. Також є постраждалі.

Також цієї ночі російські війська атакували Київську область, внаслідок чого пошкоджено будинки та автомобіль, а також двоє осіб отримали травми.

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