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РФ атакувала Краматорськ авіабомбами: десятки будинків пошкоджено, є поранений

Фото: РФ атакувала Краматорськ авіабомбами (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російський обстріл Краматорська поранив чоловіка. Також пошкоджено 28 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Увечері 22 березня внаслідок російського авіаудару двома авіабомбами по приватному сектору Краматорська було поранено чоловіка.

За даними ДСНС, в результаті обстрілу пошкоджено 28 житлових будинків, а також виникли пожежі у приватному будинку та на відкритій території.

 Фото: ДСНС України

Рятувальні служби оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежі на загальній площі 35 кв.м. 

 
 Фото: ДСНС України

Атака на Україну

Нагадаємо, що нічному звіті ДСНС рятувальники зазначили райони, де сталися пожежі. На той момент стало відомо, що в столиці загинуло двоє людей, а сім осіб отримали поранення.

Згодом у Києві кількість жертв нічної російської атаки дронами зросла до трьох, серед загиблих - 5-річна дитина. Також є постраждалі.

Також цієї ночі російські війська атакували Київську область, внаслідок чого пошкоджено будинки та автомобіль, а також двоє осіб отримали травми.

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Російська ФедераціяКраматорськВійна в Україні