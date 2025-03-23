РФ атаковала Краматорск авиабомбами: десятки домов повреждены, есть раненый

Атака на Украину

Напомним, что ночном отчете ГСЧС спасатели отметили районы, где произошли пожары. На тот момент стало известно, что в столице погибли два человека, а семь человек получили ранения.

Впоследствии в Киеве количество жертв ночной российской атаки дронами возросло до трех, среди погибших - 5-летний ребенок. Также есть пострадавшие.

Также этой ночью российские войска атаковали Киевскую область, в результате чего повреждены дома и автомобиль, а также два человека получили травмы.

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