Українська ППО у березні знищила понад 4 тисячі повітряних цілей

Сили протиповітряної оборони України знищили 4043 повітряні цілі. Серед них дрони різних типів та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Авіація Повітряних сил у березні здійснила понад 580 літаковильоті: близько 200 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ, понад 320 - на винищувальне авіаційне прикриття. Також у березні авіацією Сил оборони України знищено 412 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, місця скупчення живої сили та військової техніки противника.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, за останній тиждень Росія випустила по Україні 1310 КАБів, понад 1000 ударних дронів, дев’ять ракет різних типів включно з балістикою.

В ніч на 30 березня російські окупанти випустили по Україні 111 дронів, а також атакували балістичною ракетою із Ростовської області. Сили ППО збили 65 дронів, ще 65 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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