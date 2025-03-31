РФ атаковала Киев почти 50 "Шахедами": сколько сбила ПВО

Российская армия в ночь на 31 марта атаковала дронами Киев. Оккупанты направили на столицу Украины почти 50 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Стоит заметить, что за прошедшие сутки воздушная тревога в столице объявлялась два раза: с 22:29 до 03:10 и с 04:14 до 04:51.

Общая продолжительность - 5 часов, 17 минут.

В ночь на 31 марта в воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы было зафиксировано 49 вражеских дронов. 11 из них - уничтожены средствами ПВО. 30 - покинули воздушное пространство. Остальные - локально потеряны.

"Работа по уничтожению вражеских дронов продолжалась также и в других регионах по маршрутам следования. Пострадавших и разрушений в пределах Киева не допущено", - сказано в сообщении.

Ночная атака по территории Украины

Напомним, вечером воскресенья, 30 марта, россияне традиционно атаковали территорию Украины беспилотниками типа "Шахед". Вражеские дроны были запущены с нескольких направлений.

В Киеве тревога из-за российских дронов объявлялась дважды.

Также вчера вечером предупреждалось об угрозе баллистического удара.

Ранее мы писали о том, что Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 4043 воздушные цели россиян с начала полномасштабного вторжения. В частности, в ночь на 30 марта российские оккупанты выпустили по Украине 111 дронов, а также атаковали баллистической ракетой из Ростовской области.