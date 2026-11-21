Російські війська близько ранку 21 листопада завдали ракетного удару по Києву. У Подільському районі столиці внаслідок атаки загорілися два приватні житлові будинки.

"У Подільському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння двох приватних житлових будинків", - повідомили в адміністрації.

О 5:38 моніторинг зафіксував повітряну ціль у напрямку Києва. Після оголошення загрози "Стратегічна авіація" повідомила про можливі пуски ракет типу "Іскандер" із Брянської області. Загроза стосувалася всієї території України.

Згодом монітори припустили, що по столиці могли застосувати одну надзвукову ракету 3М55 "Онікс" із Брянської області.

Наразі інформація про тип застосованого озброєння потребує офіційного підтвердження. Даних про постраждалих поки немає.

За інформацією КМВА, екстрені служби працюють на місці пожежі.

"Онікс" - це надзвукова крилата протикорабельна ракета, а не балістична.

Перед червоним, тобто ракетним рівнем загрози для Києва, в місті було оголошено тривогу жовтого рівня - загрозу застосування БпЛА ворога.