РФ атаковала Киев баллистикой: на Подоле загорелись частные дома
Российские войска около утра 21 ноября нанесли ракетный удар по Киеву. В Подольском районе столицы в результате атаки загорелись два частных жилых дома.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КМВА).
"В Подольском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание двух частных жилых домов", - сообщили в администрации.
В 5:38 мониторинг зафиксировал воздушную цель в направлении Киева. После оглашения угрозы "Стратегическая авиация" сообщила о возможных пусках ракет типа "Искандер" из Брянской области. Угроза касалась всей территории Украины.
Впоследствии мониторы предположили, что по столице могли применить одну сверхзвуковую ракету 3М55 "Оникс" из Брянской области.
В настоящее время информация о типе применяемого вооружения требует официального подтверждения. Данных о пострадавших пока нет.
По информации КМВА, экстренные службы работают на месте пожара.
"Оникс" - это сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета, а не баллистическая.
Перед красным, то есть ракетным уровнем угрозы для Киева, в городе была объявлена тревога желтого уровня - угроза применения БПЛА врага.
Обновлено 08:57
В Киеве 2 пострадавших из-за российского удара.
В Подольском районе в результате падения обломков загорелся частный жилой дом.
В Соломенском районе обломки упали на открытой территории, без возгорания.
Напомним, Россия ночью и утром 20 ноября массированно атаковала Киев дронами и ракетами. В ГСЧС показали первые фото последствий вражеских ударов.
Под утро 20 ноября Россия атаковала Киев залпами баллистических ракет, целясь, в частности, по мостам.
В результате массированной атаки Россиитри человека погибли (по предварительной информации мэра Виталия Кличко, это работники "Киевводоканала"), еще 11 человек пострадали.