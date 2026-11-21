Российские войска около утра 21 ноября нанесли ракетный удар по Киеву. В Подольском районе столицы в результате атаки загорелись два частных жилых дома.

"В Подольском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание двух частных жилых домов", - сообщили в администрации.

В 5:38 мониторинг зафиксировал воздушную цель в направлении Киева. После оглашения угрозы "Стратегическая авиация" сообщила о возможных пусках ракет типа "Искандер" из Брянской области. Угроза касалась всей территории Украины.

Впоследствии мониторы предположили, что по столице могли применить одну сверхзвуковую ракету 3М55 "Оникс" из Брянской области.

В настоящее время информация о типе применяемого вооружения требует официального подтверждения. Данных о пострадавших пока нет.

По информации КМВА, экстренные службы работают на месте пожара.

"Оникс" - это сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета, а не баллистическая.

Перед красным, то есть ракетным уровнем угрозы для Киева, в городе была объявлена тревога желтого уровня - угроза применения БПЛА врага.

Обновлено 08:57

В Киеве 2 пострадавших из-за российского удара.

В Подольском районе в результате падения обломков загорелся частный жилой дом.

В Соломенском районе обломки упали на открытой территории, без возгорания.