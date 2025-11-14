РФ атакувала Кіровоградщину: без світла залишились місто та ще 16 населених пунктів

Внаслідок нічної комбінованої атаки у Кіровоградській області було пошкоджено ЛЕП, без світла залишилось 16 населених пунктів та частково Новоукраїнка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
"Внаслідок нічної ворожої атаки в Новоукраїнському районі пошкоджено лінію електропередач. Без світла 16 населених пунктів, та частково Новоукраїнка", - зазначив Райкович.
За його словами, бригади РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго" вже приступили до відновлення електропостачання.
Згодом глава Кіровоградської ОВА повідомив, що електропостачання населених пунктів Новоукраїнського району було відновлене.
Російські війська в останні місяці посилили удари по енергетичній інфраструктурі України, в результаті чого у більшості регіонів вводяться графіки відключень світла.
Так, в Україні посилили відключення після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада із застосуванням дронів та ракет "Кинджал" і "Калібр".
Згідно із повідомленням "Центренерго", цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.
Міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що енергетики розпочинали відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, проте жодних деталей не повідомила.
В понеділок, 10 листопада росіяни продовжили завдавати ударів по енергооб'єктах. Вже 11 листопада Росія здійснила чергову атаку на енергетичні об’єкти в трьох областях - Харківській, Одеській та Донецькій.